Illa dice a Aragonès que se le hace difícil pensar en un frente común "al margen" del PSC

BARCELONA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha dicho este miércoles al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que se le hace difícil pensar en un frente común contra un gobierno PP-Vox después de las elecciones generales del 23 de julio "al margen del primer partido en Catalunya".

En la sesión de control en el Parlament, ha criticado que el presidente catalán "dé por hecho" el resultado de las generales, y ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado las elecciones para ganarlas y como lección de comportamiento democrático.

"Catalunya no necesita frentes, Catalunya necesita un buen gobierno, ideas claras y convicciones firmas para prosperar y avanzar", ha sostenido Illa, que ha pedido al Govern que gobierne y que su acción no se supedite al calendario electoral

En su intervención, Aragonès ha declinado que su propuesta signifique que da por ganadores a PP y a Voz: "No me encontrará aquí".

"No sé quién da el partido por perdido de entrada. Yo no. A mi no me encontrará aquí. Porque quien convoca elecciones anticipadamente y ya da por ganadores a los otros y llama a una reacción no soy yo, es el presidente del Gobierno español", ha expresado Aragonès.