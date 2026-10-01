Illa dice que Catalunya necesita los decretos en vivienda para "mayor seguridad" y evitar desahucios

Archivo - El president de la Generalitat Salvador Illa - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha expresado este jeuves que Catalunya necesita necesita los dos decretos en vivienda que este viernes se votan en el Congreso para "un marco de mayor seguridad" y evitar los desahucios, una realidad que asegura que el Govern intenta que no se produzca.

En una entrevista en TVE recogida por Europa Press ha explicado que la Generalitat ha puesto sobre la mesa tres fórmulas para incidir en la vivienda: un fondo de 25 millones para evitar los desahucios para familias vulnerables, los 100 millones destinados a la compra de vivienda conjunta entre Generalitat y ciudadano y la ampliación de la edad y el importe por el que un ciudadano puede acogerse a los préstamos de emancipación.

"Muchas entidades financieras exigen para adquirir una vivienda, una entrada de un 20%, entonces estos préstamos te financian la entrada hasta 40.000 euros. Ahora lo aumentamos a 50.000 euros, a interés cero y a devolver una vez hayas cancelado la hipoteca con la entidad financiera, por tanto al cabo de 30 o 40 años, prácticamente te damos la entrada para que puedas adquirir esta vivienda", ha dicho sobre los préstamos.

9 AÑOS DEL 1-O

Preguntado por el cumplimiento este jueves de los 9 años del 1-O sin aplicarse la Ley de Amnistía a algunos de los políticos que participaron en su organización, ha manifestado que es "difícil de explicar" y ha señalado que el poder judicial debe ser independiente para ser imparcial.

Ha sostenido que "en amplias capas de la población, al menos en Catalunya" hay percepción de una falta de imparcialidad en el caso de algunas decisiones que el poder judicial toma.

"Confío y pido que se aplique al señor Puigdemont, al señor Junqueras, al señor Jové, al señor Lluís Puig, a todas las personas que tengan derecho a ser beneficiarias la ley de amnistía con prontitud", ha dicho.