Illa duda que se quiera hablar "seriamente" de financiación en la Conferencia de Presidentes

Pide hablar del tema "con números" y critica a las comunidades que piden más dinero y bajan impuestos

BARCELONA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrado sus dudas a que las comunidades del PP pretendan hablar "seriamente" de la reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas, como han reclamado hacer en la Conferencia de Presidentes del 6 de junio en Barcelona.

"Tengo mis dudas de que se quiera hacer en serio. Porque ya hemos visto en algunas reuniones de la Comisión de Asuntos Fiscales y Financieros cómo lo hacen. Hablar en serio de financiación, por supuesto. Cuando se habla en serio, nadie está en contra de reformar el sistema", ha dicho en una entrevista este miércoles en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Ha asegurado que si se trata de hacer ruido, no le encontrarán en ese papel, y que para hablar seriamente, lo que se quiera, pero "con números" porque, a su juicio, forma parte de un modelo de insolidaridad pedir más recursos por un lado, y bajar los impuestos por el otro.

"Empezaré pidiendo propuestas. Y seguiré diciendo que lo que no puede ser es pedir con la mano izquierda más recursos y con la mano derecha bajar impuestos. Esto es un modelo de insolidaridad. De acumulación insolidaria de la prosperidad", ha expresado.

"ÁRBITRO NEUTRAL"

Illa ha dicho que todo el mundo conoce lo que pretende Catalunya en esta materia, y que no se buscan privilegios, sino un modelo sólido: "Todo el mundo que lo ha querido conocer lo sabe. Y nadie me dice que no deba reformarse el sistema de financiación. Nadie me lo dice".

"Todos queremos que nos vaya muy bien. Y en el fútbol me gusta jugar 11 contra 11 y con un árbitro neutral. No con el campo inclinado, ni con uno saliendo al campo con 12 y nosotros con 10. Este es mi planteamiento. Insisto, dispuesto a hablar a todo el mundo, pero no a hacer espectáculos", ha añadido.

"ELLOS SABRÁN QUÉ HACEN"

Preguntado por si se puede plantear un modelo de financiación que atienda las necesidades de Catalunya y que lo avale el PP, ha dicho que no lo sabe, pero que es responsabilidad suya, y ha recordado la postura sobre el catalán en la UE: "Ellos sabrán qué hacen, con qué planteamiento vienen y cómo se dirigirán a la sociedad catalana".

Sobre el estado de las negociaciones para acordar el nuevo modelo de financiación singular para Catalunya, ha garantizado que están trabajando para cumplir los calendarios, y que confía presentarlo en junio: "Nosotros estamos aquí para mirar las cosas de cara y para trabajar", ha valorado.