Illa entrega la Medalla de Oro de la Generalitat a los "visionarios" Ferran Adrià y Caterina Biscari

Destaca a ambos como "transformadores de la realidad" y visionarios BARCELONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha entregado este martes la Medalla de Oro de la Generalitat, la máxima distinción que otorga la institución, al cocinero Ferran Adrià y a la doctora en física Caterina Biscari, a los que ha tildado de "visionarios".

En un acto en el Palau de la Generalitat, al que han acudido, entre otros, los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol, José Montilla, Artur Mas y Pere Aragonès, además del presidente del Parlament, Josep Rull, Illa ha destacado que Adrià y Viscari "son mucho más que un cocinero y una física. Ambos son transformadores de la realidad y son unos visionarios".

El presidente les ha agradecido su tarea en nombre de todos los catalanes, que ha hecho de Catalunya un lugar mejor, y ha dicho que representan la mejor ambición de todas, "una ambición moral que no se mueve solo por el éxito personal y profesional", algo que ve como un ejemplo y una lección.

Ha remarcado que Catalunya sabe cómo hacer brotar el talento y que estas medallas celebran que detrás de cada invento culinario del restaurante El Bulli (del que Adrià fue director) y de las actividades del Sincrotró Alba (dirigido por Biscari hasta 2026) "está todo un país".

También ha subrayado que la historia demuestra que Catalunya ha avanzado siempre desde la apertura, el intercambio y la permeabilidad de ideas y que aquellos que buscan proyectar una Catalunya cerrada y aislada del mundo "no entienden la naturaleza misma del país".

FERRAN ADRIÀ

Adrià ha asegurado que este reconocimiento es muy importante para él y ha recordado que ya se le otorgó la Creu de Sant Jordi por lo que, celebra, ahora ya podrá decir que tiene todos los premios que entrega la Generalitat: "Tengo muchos reconocimientos, muchos, pero ninguno me ha hecho tanta ilusión como este".

El chef ha querido compartir esta distinción con su hermano, Albert Adrià, y aquellos colegas que han "cambiado la historia de la gastronomía".

Ha apuntado que este es un momento difícil para su sector y ha recordado que el 27,7% de la economía catalana gira alrededor del mundo de la alimentación, por lo que ha agradecido que el Govern le dé importancia, resaltando que, aunque siempre hay cosas a mejorar "Catalunya es un país maravilloso".

CATERINA BISCARI

Biscari, directora entre 2012 y 2026 del Sincrotró Alba, ha expresado que es un inmenso honor y una enorme felicidad recibir este reconocimiento y ha dicho que esta Medalla "sobre todo es de Alba y también del sistema de ciencia de Catalunya", y ha reivindicado que hoy en día, más que nunca, la ciencia es necesaria para construir un futuro sostenible.

Se ha mostrado orgullosa de su etapa al frente del sincrotrón y ha añadido que el próximo director lo llevará, con Alba II, a la cuarta generación: "Dará respuesta a preguntas que hoy no se saben ni tan solo formular".

Ha dado las gracias al Govern y al Gobierno por su apoyo al proyecto y, especialmente, a Illa y a la consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat, por su confianza y apoyo a la ciencia, y también ha agradecido a Catalunya que la haya acogido: "Esta Medalla significa para mí mucho más que un reconocimiento. Significa pertenencia, gratitud y una historia compartida. Gracias Catalunya".

TRAYECTORIA

Ferran Adrià es uno de los chefs más influyentes a nivel internacional; dirigió el restaurante El Bulli, en Roses (Girona), hasta su cierre en 2011, y fue nombrado mejor restaurante del mundo en 5 ocasiones según The Restaurant Magazine y recibió 3 estrellas Michelin.

Adrià ha destacado también en la divulgación gastronómica con varios proyectos, y ha recibido otros reconocimientos como la Creu de Sant Jordi (2002), la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2007) y la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil (2009), y ahora el Govern le reconoce por proyectar la gastronomía catalana internacionalmente y crear un "lenguaje gastronómico nuevo".

Por su parte, Biscari es licenciada en Física por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Física por la Universidad de Nápoles Federico II, y ha desarrollado su carrera científica en el ámbito de los aceleradores de partículas.

Ha dirigido desde 2012 y hasta 2026 el Sincrotró Alba, un complejo de aceleradores de electrones con los que se genera luz de sincrotrón para el análisis atómico y molecular de las propiedades de la materia, y el Govern ha querido reconocer su trayectoria que "combina la excelencia científica, servicio a la sociedad y liderazgo cooperativo".