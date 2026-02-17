Illa, Espadaler y el alcalde de Manlleu (Barcelona) encabezan el minuto de silencio por el incendio

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, y el alcalde de Manlleu (Barcelona), Arnau Rovira, en el minuto de silencio. - DAVID OLLER - EUROPA PRESS

MANLLEU (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler; la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, y el alcalde de Manlleu (Barcelona), Arnau Rovira, han encabezado el minuto de silencio por las 5 víctimas mortales del incendio de este lunes.

Aproximadamente medio millar de personas han acudido a este acto, celebrado ante el Ayuntamiento de Manlleu, en recuerdo de los 5 jóvenes de entre 14 y 17 años que perdieron la vida en un incendio en el trastero de un bloque de pisos de esta localidad.

Fuentes de los Mossos d'Esquadra han explicado en declaraciones a Europa Press que las muertes se produjeron de forma "accidental" y que los menores fallecieron asfixiados por inhalación de humo.

Los primeros indicios apuntan a que el inicio del incendio fue por un material de combustión rápida, como podría ser un colchón, que generó "mucho humo" y al tratarse de un espacio pequeño, cerrado y sin ventilación, los jóvenes murieron asfixiados.

El alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, ha decretado 3 días de duelo oficial en el municipio y ha señalado que el ayuntamiento activó todos los protocolos de emergencia y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y que ha movilizado su equipo de psicólogos para atender a quien lo necesite.