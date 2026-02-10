Illa evoluciona "según lo esperado" y Paneque espera su reincorporación lo más pronto posible

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, durante una rueda de prensa tras el Consell Executiu del Govern de Catalunya, a 10 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, evoluciona "según lo esperado", se encuentra con ánimos y ganas, según la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, que espera que, en función de lo que diga el equipo médico, su reincorporación pueda producirse lo más pronto posible.

"No puedo trasladarles una fecha concreta. En cualquier caso, conjuntamente con la opinión del equipo médico, esperamos que pueda ser lo más pronto posible", ha dicho en una rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes.

Ha añadido que sigue perfectamente informado y con una comunicación fluida y continua con el Govern, y pendiente de la evolución de la crisis de Rodalies y de otros ámbitos de la acción del Ejecutivo.