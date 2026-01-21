Illa evoluciona "favorablemente", sigue recuperando fuerzas y empieza a moverse

Fachada del Hospital Vall d’Hebron, a 19 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado este domingo por la noche que está "bien y con ánimos", tras ser hospitalizado en Barcelona a raíz de - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, evoluciona "favorablemente" de su osteomielitis púbica, sigue recuperando fuerzas en las piernas, y ha iniciado la movilización para recuperar su actividad funcional.

Lo ha informado este miércoles el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona en un comunicado, donde permanece ingresado desde el pasado sábado por un dolor que le incapacitó las piernas.

Illa continua el tratamiento contra la bacteria que le causó la osteomielitis según la pauta prescrita por su equipo médico, y se prevé que mantenga reposo hasta finales de la próxima semana.