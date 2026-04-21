Illa expresa el compromiso de Catalunya con la regularización en las Creus de Sant Jordi

Imagen de las 20 personas y 10 entidades que, por sus méritos, han recibido la Creu de Sant Jordi en 2026 - LORENA SOPENA / Europa Press

BARCELONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha expresado este martes en la entrega de las Creus de Sant Jordi el compromiso del Govern de Catalunya con la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno y que ha comenzado esta semana.

Lo ha dicho en el acto celebrado en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) de Barcelona, en un acto que ha contado también con la participación de la consellera de Cultura, Sònia Hernández, y las personas reconocidas con el distintivo.

"Hablamos de vecinos y vecinas de nuestros barrios, padres y madres en las escuelas, trabajadores y trabajadoras que sostienen parte de nuestra economía. No dejaremos a nadie invisible y sin derechos", ha defendido el presidente de la Generalitat.

Illa también se ha referido a la integración como motor de la prosperidad en Catalunya, una integración que asegura que comienza a través de las "puertas abiertas" del catalán y del modelo educativo.

Ante un mundo con una tendencia al individualismo que ha descrito como preocupante, ha agradecido a las personas y entidades reconocidas preservar la vitalidad y ambición que ha caracterizado a Catalunya a lo largo de la historia, como un reflejo de la forma de ser de un país: "Habéis generado valor real, tangible y medible".

HERNÁNDEZ

Hernández ha recordado que las Creus de Sant Jordi se entregan desde hace 45 años y que son un reconocimiento a aquellas personas y entidades que han contribuido a construir una Catalunya más próspera, justa y cohesionada, así como a unos valores de humildad, perseverancia, compromiso, respeto e inclusión.

"En un momento acelerado como el que vivimos, en el que todo pasa de prisa, en el que todo es efímero, las Creus de Sant Jordi conservan deliberadamente la solemnidad", ha añadido.

REPRESENTACIÓN

En representación de las entidades reconocidas ha intervenido el abad de Montserrat y presidente de la Fundació Pau Casals, Manel Gasch, que se ha citado al mismo Casals y defendido que "cuanto más destacado es el valor de una persona, más aumenta la responsabilidad de sus actos".

Guasch ha agradecido al Govern por destacar el valor de 30 trayectorias, personales y colectivas, y al resto de los reconocidos con las Creus de Sant Jordi, que comparten un itinerario marcado por el esfuerzo y que se ha construido poco a poco.

También ha hablado la escritora Maite Carranza, que ha defendido una cultura que no domestique y que enfurezca, para que aquellos que la consumen "quieran cambiar el mundo", en relación a los jóvenes.

"El mundo aún puede cambiar, los sueños mueven las generaciones, y ahora la tarea de cambiar el país es de la juventud, y queda tanto por hacer", ha explicado Carranza, que se ha referido a retos actuales como la precariedad laboral, la crisis de la vivienda y la presión de redes sociales y la IA.

RECONOCIMIENTOS

A propuesta del departamento de Cultura, el Govern ha otorgado este martes la Creu de Sant Jordi de la Generalitat a 20 personas y 10 entidades, entre los cuales están la periodista Julia Otero, a los actores Sílvia Munt y Enric Majó, y a título póstumo al cocinero Fermí Puig.

También han sido distinguidas la filósofa Victòria Camps; el historiador Ramon Alberch; la emprendedora social Carmen Armengol; la escritora Maite Carranza; la artista plástica Maria Àngels Domingo; el artista Joan Fontcuberta; el historiador y escritor Salah Jamal; la diseñadora Roser Marcé; el empresario Miquel Martí; la actriz de doblaje Maria Lluïsa Solà; la empresaria Ernestina Torelló; el empresario Miguel Agustín Torres; la empresaria Anna Vallès y el investigador en psicología Ignasi Vila.

También a titulo póstumo, el Govern ha reconocido la trayectoria de compromiso con la acción social y el desarrollo del tercer sector en Catalunya del educador Enric Morist, así como la carrera académica y de investigación en el ámbito de los estudios bíblicos del teólogo Josep Rius.

En el apartado de entidades, la Generalitat ha concedido el premio a la Agrupació Coral Flors d'Urgell; a la Banda de Música de Benissanet; al Col.legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya; la Coral Capella Santa Maria de Puigcerdà; a la Fundació Ernest Lluch; a la Fundació Pau Casals; al Grup Cultural de la Dona de Solivella; a los Pastorets de Calaf; a la Universitat de Barcelona (UB) y a T'acompanyem.