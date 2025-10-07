Illa expresa su solidaridad con los afectados por el derrumbe parcial de un edificio en Madrid

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, interviene durante la primera jornada del Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 7 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Con la tensión patente entre sus socios de invest - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha expresado este martes su solidaridad con los vecinos afectados por el derrumbe parcial de un edificio en obras en la zona de Ópera de Madrid.

Lo ha dicho al inicio del Debate de Política General (DPG) en el Parlament, después que 3 personas hayan resultado heridas y 4 (tres hombres y una mujer) se encuentran desaparecidas en el derrumbe parcial.

Illa ha expresado su deseo de que "las cosas vayan lo mejor posible", y también ha expresado su solidaridad con las autoridades de Madrid.