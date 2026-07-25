Illa firma un acuerdo de colaboración en tecnología e innovación entre Catalunya y Vietnam

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la firma del acuerdo - GOVERN

BARCELONA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha encabezado este sábado en Hanoi (Vietnam) la firma de un acuerdo entre la agencia para el crecimiento empresarial de la Generalitat, Acció, y el Vietnam National Innovation Centre para impulsar la colaboración en los ámbitos de la tecnología y la innovación, ha informado el Govern.

El presidente se ha reunido con el Vietnam National Innovation Centre, organismo público del Ministerio de Finanzas de Vietnam, en el marco de su viaje al sudeste asiático, que también le llevará a visitar Singapur.

En un apunte en 'X' Illa ha destacado que este es el "primer" viaje que hace un presidente de la Generalitat a este país y ha dicho que el objetivo es abrir nuevas oportunidades para Catalunya, reforzar las relaciones económicas e institucionales y acompañar a las empresas catalanas en esta región.

"Catalunya debe estar presente allí donde hay oportunidades", ha subrayado.

Illa también visita este sábado la planta de la empresa catalana Simon en Hanoi.