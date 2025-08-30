Illa hace un "balance positivo" del encuentro del Govern en Arnes (Tarragona)

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, encabeza la III Trobada del Govern, en Vilar Rural, a 29 de agosto de 2025, en Arnes, Tarragona - Alberto Paredes - Europa Press

TARRAGONA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha dicho que hace un "balance positivo" del encuentro del Govern en Arnes (Tarragona) en la inauguración este sábado del nuevo bloque quirúrgico del Hospital Comarcal de Móra d'Ebre (Tarragona).

El presidente ha dicho que han fijado objetivos específicos para el nuevo curso político y han hecho hincapié en la mejora de los servicios públicos en Catalunya.

En este sentido, ha explicado que la inauguración de este nuevo bloque quirúrgico, en el que se ha actualizado la tecnología y se han construido tres quirófanos nuevos, es fruto de este trabajo.

El presidente ha hecho énfasis en la importancia de los profesionales y equipos directivos que hacen funcionar estas infraestructuras, porque si no "no servirían de nada".

Illa, que ha estado acompañado por la consellera de Salud, Olga Pané, también ha añadido que antes de abandonar el municipio pasaría a visitar a los Bombers y Mossos d'Esquadra de la zona para agradecerles su trabajo durante todo el verano, ya que este año, ha dicho, lo han "valorado todavía más".

LOS CONSELLERS DESPLEGADOS EN TARRAGONA

Durante este sábado, última jornada del Govern en Arnes, los consellers se han desplegado por toda la provincia de Tarragona para asistir a diversidad de actos.

Así, el conseller de Política Lingüística Francesc Xavier Vila, ha visitado Bot; la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha inaugurado una nueva caldera de biomasa en Amposta; la consellera de Educación, Esther Niubó, ha visitado Garcia, y la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha visitado Camarles.

Por otra parte, el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, ha visitado Riba-roja d'Ebre; el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha acudido a Deltebre, y el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, ha estado en Tivenys y Corbera d'Ebre.