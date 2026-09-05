Illa hace un balance positivo de su visita a Ucrania y destaca la "lección de resiliencia"

Archivo - El president de la Generalitat Salvador Illa, llega a la reunión del Comité Federal del PSOE, en la sede nacional de la calle Ferraz, a 27 de junio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha hecho un balance positivo de su visita a Ucrania durante esta semana y ha destacado la "lección de resiliencia" que se lleva del pueblo ucraniano.

En un mensaje en Instagram este sábado ha dicho que "Catalunya ha estado donde debía estar", al lado de Ucrania, y ha remarcado que dan apoyo a su adhesión a la Unión Europea (UE), porque asegura que defender a Ucrania es defender los valores democráticos y ayudar a construir la Europa de mañana.

El presidente ha explicado que se ha reunido con representantes políticos, empresarios y miembros de la sociedad civil para hablar de la guerra, pero también del "país que Ucrania quiere construir cuando llegue la paz".

"Volvemos a Catalunya con más compromisos y, sobre todo, con más determinación para continuar trabajando para que Ucrania pueda recuperar la paz, reconstruirse y formar parte de la UE", ha sostenido.

Illa finalizó este viernes su viaje institucional a Ucrania, donde se ha reunido, entre otros, con el presidente del país, Volodímir Zelenski.