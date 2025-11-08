Illa insta a hacer avanzar Catalunya "con la misma ambición y convencimiento" que demostró Gaudí

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante un pleno en el Parlament de Catalunya, a 22 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). El pleno del Parlament de ese miércoles y jueves llevará a debate dos decretos ley del Govern: el que - David Zorrakino - Europa Press

TARRAGONA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha instado este sábado a hacer avanzar Catalunya "con la misma ambición y convencimiento" que demostró Antoni Gaudí.

"Cada edificio de Gaudí, cada innovación arquitectónica, cada exuberancia formal, cada diseño, son expresiones profundamente catalanas y por eso inequívocamente universales", ha dicho durante el acto inaugural del Any Gaudí en Reus (Tarragona).

Illa ha afirmado que el mundo vive, a su juicio, cambios de fondo y muy acelerados que ponen a prueba el ánimo colectivo: "Avanzar y progresar o paralizarnos y retroceder, cerrarnos o abrirnos, esperanza o miedo".

Según él, Gaudí eligió la esperanza como fuerza para hacer realidad sus proyectos y Catalunya "también elige esperanza para superar todas las dificultades".

"El año Gaudí es una excelente oportunidad para mostrar al mundo entero que Catalunya consigue lo que se propone con imaginación y razón", ha añadido.