Illa y Junqueras se reúnen en la Generalitat antes de firmar el acuerdo de Presupuestos

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, se reúnen en el Palau de la Generalitat - KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS

BARCELONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, se han reunido este martes en el Palau de la Generalitat, tras el acuerdo que han alcanzado para la aprobación de los Presupuestos catalanes para 2026, que firmarán tras este encuentro.

Illa ha recibido al líder republicano en la Galeria Gòtica del Palau poco después de las 8.20 horas, y se han dirigido al despacho del presidente, antes de rubricar el acuerdo junto a los negociadores de ambas partes.

El Consell Nacional de ERC validó el lunes los acuerdos alcanzados con los socialistas, que incluyen impulsar la línea orbital ferroviaria, reforzar la Agència Tributària de Cataunya (ATC) o que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona tengan mayoría en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), entre otros acuerdos.