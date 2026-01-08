Illa y Junqueras se reunirán este viernes en la Generalitat tras el pacto sobre financiación

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa (i), y el presidente de ERC, Oriol Junqueras (d), durante una reunión en el Palau de la Generalitat, a 22 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, se reunirán este viernes en el Palau de la Generalitat, después que este jueves lo haya hecho el líder republicano con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para cerrar el acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, ha podido saber Europa Press.

Según ha avanzado ABC, el encuentro será a las 9 horas en el Palau de la Generalitat, y será la segunda reunión pública entre ambos dirigentes desde la investidura de Illa, tras la del pasado febrero.

Junqueras ha explicado tras reunirse con Sánchez que el nuevo modelo, que el Gobierno detallará el viernes, blinda el principio de ordinalidad y supondrá cerca de 4.700 millones de euros más al año para la Generalitat.