Junqueras anuncia un acuerdo de financiación con Sánchez que reportará 4.700 millones más para Cataluña

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, en el Palacio de la Moncloa, a 8 de enero de 2026. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha anunciado este jueves que ha llegado a un acuerdo con el Gobierno en materia de financiación para Cataluña que supondrá 4.700 millones de euros más para su comunidad y el reconocimiento del principio de ordinalidad.

Así lo ha anunciado Junqueras en declaraciones a los medios tras la entrevista que ha mantenido en Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los detalles del pacto, que se centra en la financiación de Cataluña, pero no en la capacidad de recaudación, los dará la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Junqueras se ha congratulado del pacto incidiendo en que "todo el mundo gana", en especial la ciudadanía catalana, pues permitirá a la Generalitat aumentar un 12% su capacidad presupuestaria.

(SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)