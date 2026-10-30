Illa lamenta la muerte de la catalana de Figueres (Girona) fallecida en el accidente de Urda (Toledo)

Varias grúas trabajan en la zona del accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). Las primeras horas del día están sirviendo en el entorno de la antigua estación de Urda para intensificar los trabaj - Diego Radamés - Europa Press

GIRONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentado la muerte de la pasajera catalana nacida en Figueres (Girona) que falleció en el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

"Una pérdida que nos golpea profundamente. Nuestra sentida condolencia y todo el apoyo a la familia y amistades de Andrea Olmos", ha afirmado este viernes en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El Ayuntamiento de Figueres ha expresado su pésame y también la empresa de moda Mango, donde trabajaba desde hacía 12 años.