Illa lamenta la muerte de Maricarmen y defiende trabajar con "humanismo" en política y empresas

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, en el foro ‘Catalunya i Mèxic: connectant oportunitats’ - EUROPA PRESS

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha lamentado la muerte este miércoles de Maricarmen, la mujer de 87 años convertida en símbolo de la lucha por la vivienda a raíz de su desahucio, y ha defendido trabajar con "humanismo" en la política y en las empresas.

Lo ha dicho este jueves, en el marco del foro 'Catalunya i Mèxic: connectant oportunitats', en el que ha dedicado las primeras palabras del discurso a enviar sus condolencias a Maricarmen, fallecida este miércoles por la noche, y a sus familiares.

"Es una muerte que nos golpea y nos entristece. Recordar que hagamos la actividad que hagamos en la vida, en la política, en la empresa, cualquier actividad de cualquier ámbito, debe estar presidida por el humanismo y los valores humanos", ha afirmado Illa.