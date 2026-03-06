Illa llama a no resignarse y a no "ser meros espectadores" ante la guerra

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el acto por el 8M este viernes - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha hecho un llamamiento este viernes a no resignarse y a no "ser meros espectadores" ante la guerra, y asegura que Catalunya se compromete con la paz y con los derechos humanos.

"Estos días, el mundo se ha adentrado en un marco de guerra y conflicto. No nos podemos resignar y ser meros espectadores. Catalunya no se resigna. Catalunya se compromete con la paz, con los derechos humanos y con el derecho internacional", ha dicho durante el acto institucional del 8M, Día Internacional de las Mujeres.

Insiste en que comprometerse significa alzar la voz, defender los organismos internacionales basados en las leyes consensuadas y también actuar, y añade: "El Govern alza la voz y actuamos".

Además, ha recordado que "en cualquier guerra las mujeres son siempre las primeras víctimas", y reitera que Catalunya está comprometida con la defensa de los derechos y libertades de las mujeres de todo el mundo.

"Defendemos la dignidad de las mujeres frente a cualquier régimen o gobierno que la ataque. En Catalunya creo que tenemos el deber de ofrecer esperanza a las mujeres de todo el mundo que hoy están sufriendo injusticias", ha añadido.