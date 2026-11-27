El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con el jurista y expolítico Miquel Roca, tras reunirse con él este viernes en el Palau de la Generalitat - GOVERN

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha ensalzado al jurista y expolítico Miquel Roca tras reunirse con él este viernes en el Palau de la Generalitat, en el último día de la campaña electoral: "Su trayectoria nos recuerda que Catalunya avanza cuando apuesta por el acuerdo, el rigor y la mirada larga".

"Gracias por tantos años de servicio al país", ha dicho en una publicación en 'X' recogida por Europa Press, tras el encuentro con uno de los fundadores de CDC y uno de los padres de la Constitución.

Aunque Roca no ha explicitado su apoyo directo a los socialistas, en mayo de 2024 y a escasos días de las elecciones al Parlament, Roca también se reunió con Illa, como ha hecho en esta ocasión, a dos días de las elecciones generales.