Illa niega "completamente" una crisis de Govern y no se someterá a una cuestión de confianza

BARCELONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha negado "completamente" una crisis de Govern y que vaya a remodelarlo después la crisis en Rodalies tras el accidente mortal de Gelida (Barcelona), y ha dicho que no se someterá a una cuestión de confianza como le pide Junts.

En una entrevista este martes de TV3, Catalunya Ràdio y 3Cat recogida por Europa Press, ha argumentado que no considera que la decisión que tomó el Parlament de investirle como presidente "esté en entredicho".

Illa también ha reivindicado la gestión de la crisis de Rodalies que ha hecho la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, y ha lamentado que el Parlament la haya reprobado y que los grupos pidan que dimita: "Ha dado la cara, ha dado explicaciones".

