Illa niega "ninguna negligencia del Govern" en el incendio de las Gavarres (Girona)

El presidente de la Gneralitat de Catalunya, Salvador Illa, interviene durante un sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 8 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Tras la habitual sesión de control al presidente de la Gen - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha negado que se haya producido "ninguna negligencia del Govern" en el incendio en el macizo de las Gavarres que se inició en la Bisbal d'Empordà (Girona), tras la detención de un operario de una empresa subcontratada por la Generalitat que usó una radial que pudo ser el origen del fuego.

En la sesión de control al Govern en el Parlament este miércoles, los grupos de PSC-Units, Junts, Comuns y CUP han preguntado a Illa por la gestión de los incendios, y varios de ellos, así como el presidente Illa y el del Parlament, Josep Rull, han expresado su solidaridad con los afectados y con los equipos de emergencia, y han pedido prudencia a los ciudadanos.

"Tenemos unos días por delante complicados. La ola de calor no termina esta semana. La previsión meteorológica nos dice que la próxima semana habrá ola de calor incluso más intensa que esta", ha advertido Illa.

INCENDIO DE LES GAVARRES

En su intervención, la presidenta de Junts en la Cámara, Mònica Sales, ha apuntado a la responsabilidad del Govern: "Hay fuegos que no pueden evitarse, pero las negligencias sí. En el caso de las Gavarres, con el nivel 3 del Plan Alfa activado, ¿por qué el Govern no dio ninguna instrucción a las empresas contratadas para suspender de inmediato los trabajos que provocaron el incendio?".

Illa ha replicado que no ha habido negligencia alguna por parte del Ejecutivo: "Cuando se decreta una situación alfa 3, esto pasa por encima de todo. Y todo el mundo sabe que en una situación alfa 3 hay una serie de condiciones que deben cumplirse, entre ellas no utilizar radiales para realizar trabajos de mantenimiento".

Ha asegurado que el Ejecutivo ha actuado con transparencia, que desde el primer momento se informó de la posible causa del incendio y, después de que el operario haya pasado a disposición judicial, ha prometido que se llegará "hasta el final" en la investigación de los hechos.

"Esto corresponde al poder judicial, pero el Govern no ha cometido imprudencia alguna. Ninguna negligencia", ha insistido.

"ALGO HA FALLADO"

Sales ha lamentado que el Govern se "excusara" en que la prohibición de este tipo de trabajos ya se incluye en los pliegos de contratación de las subcontratas, y se ha preguntado si el Ejecutivo no hizo nada más ni garantizó que se cumplían estas restricciones.

"Debían haber reforzado la supervisión, debían incrementar el control y debían garantizar que las restricciones se cumplían. Es evidente que algo ha fallado si las empresas que trabajan para la Generalitat provocan un grave incendio", ha expresado.

Ha dicho que jurídicamente el argumento que defiende el Ejecutivo les puede servir como defensa, pero que políticamente no; ha justificado su petición de comparecencia de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, y ha reclamado más ejemplaridad al Govern "para que una negligencia así no vuelva a repetirse".

AEROPUERTO DE BARCELONA

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha cuestionado el compromiso de Illa en la lucha contra el cambio climático por su apuesta por ampliar el Aeropuerto de Barcelona y alargar la B-40: "Si le digo renovables, usted me dirá que está muy ocupado y preocupado. Pero van ustedes desesperadamente lentos", ha lamentado.

Illa ha recordado a Albiach que la ampliación comporta un compromiso ambiental de reducción de emisiones, y que no ve incompatible "combinar la lucha contra el cambio climático con la generación de prosperidad", que pasa, a su modo de ver, por dotar a Catalunya de mejores infraestructuras de movilidad como el aeropuerto.

"CAMBIO DE MENTALIDAD"

Por su parte, el diputado de la CUP Xavier Pellicer le ha dicho a Illa que debe ir "mucho más allá de repetir que hace falta gestión forestal" y hablar de un cambio de modelo que no pase porque Catalunya acoja a más turistas ni eventos como la visita del Papa o el Tour de Francia.

"Es necesario cuidar, gestionar y limpiar el bosque. Y no puede ser una carga, debe ser un trabajo digno. Si queremos bosques resilientes, necesitamos un mundo rural vivo. Por eso aplaudir a los bomberos es un acto de justicia, pero sería más útil escucharles. Y mire, señor Illa, para este año, de nuevo, vamos tarde", ha expresado.

El presidente ha replicado que no ve relación alguna entre la visita del Papa y el cambio climático, pero ha coincidido en la necesidad de un cambio de mentalidad en la gestión forestal de Catalunya: "Existe una visión demasiado urbana de los bosques. Hay gente que se sobrecoge cuando se gestiona un bosque haciendo talas selectivas de árboles".

NEGACIONISMO CLIMÁTICO

Finalmente, el presidente de PSC-Units, Ferran Pedret, ha centrado su intervención en señalar que el cambio climático "ya no es una amenaza en el horizonte", sino una realidad, y ha afeado que haya formaciones políticas que lo sigan negando.

"No sé si lo hacen cínicamente y en defensa de oscuros intereses inconfesables o por una engreída estulticia, pero, en cualquier caso, hacen mucho daño a la sociedad", ha reflexionado.

Illa ha coincidido en la crítica al negacionismo climático: "Algunos todavía hoy niegan el cambio climático. Algunos todavía hoy hacen discursos anticientíficos, antivacunas", y ha dicho que ante la nueva realidad climática no queda otra que tomar medidas y hacerle frente con realismo.

Albiach ha sostenido que es un modelo de los años 80 del siglo pasado y le ha pedido rectificar, a lo que Illa ha respondido: "Espero que todo el mundo sea sensato cuando planteemos propuestas de implementación de energías renovables en el conjunto del territorio. Todo el mundo es todo el mundo, también ustedes".