Illa niega que el PSC haya contratado "ni hoy, ni en el pasado, ni en ningún momento" a Salazar

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante una sesión de control al president de la Generalitat en el Parlament, a 5 de diciembre de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). Entre las preguntas que se le realizarán al ejecutivo se - Kike Rincón/Europa Press

BARCELONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha negado que el PSC haya contratado "ni hoy, ni en el pasado, ni en ningún momento" al exasesor socialista Paco Salazar, y ha calificado de falsas las informaciones que lo vinculaban con su formación política.

Así se ha pronunciado este viernes en la sesión de control al Govern en el Parlament, en respuesta a una pregunta del líder del PP catalán, Alejandro Fernández, que ha calificado de nauseabundas las informaciones publicadas recientemente por 'eldiario.es'.

"El encubrimiento constante de su partido es absolutamente estremecedor. Tito Berni, Koldo, Ábalos, Cerdán y ahora Salazar. ¿De dónde lo sacan? ¿De qué infecto tugurio proceden?", ha preguntado el líder popular.

Illa le ha respondido que le cuesta ver que Fernández suscriba las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "cuando viene a pedir a Foment del Treball los votos de Junts", o la actitud de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el escándalo del Hospital de Torrejón.

"Sanidad privada. Business, business, business. Money, money, money. En lugar de atender a la gente", ha dicho Illa, en alusión a la presunta orden a los directivos del hospital público de subir las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio económico.

Illa también le ha pedido a Fernández que le recuerde a Feijóo "que lo que debe hacer es descolgar el teléfono y pedir que el catalán sea oficial en Europa", en referencia a la supuesta obstaculización de los populares a que se apruebe esta medida en el Consejo de la UE.