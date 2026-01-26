Illa no contempla cesar a Paneque por Rodalies y apuesta por "trabajar por las soluciones"

Archivo - La consellera Paneque y el presidente Illa, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, no tiene encima de la mesa cesar a la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, por la situación de Rodalies, y apuesta por "trabajar por las soluciones".

Así lo han explicado fuentes de la Presidencia a Europa Press, que han dicho que Illa "cierra filas" con la consellera, y sostiene que es el momento de trabajar por las soluciones.

Paneque, junto al conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, en funciones de presidente por la hospitalización de Illa, ha sido la principal cara visible del Govern en la gestión de esta crisis de movilidad, iniciada el martes tras el accidente de la R4 en Gelida (Barcelona).

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

La gran mayoría de los partidos de la oposición han pedido el cese de Paneque, y también han reclamado ceses y asunción de responsabilidades por parte del Gobierno: Junts, ERC, PP, Vox y CUP han solicitado la dimisión de Paneque.

Desde los Comuns han avanzado que, cuando se restablezca la situación, pedirán que se asuman responsabilidades "a ambos lados", sin concretar si lo que reclaman es la dimisión de Paneque, mientras que AC ha pedido dimisiones inmediatas de los responsables, en general.