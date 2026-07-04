Illa no descarta que el incendio de la Bisbal (Girona) se estabilice sobre las 22.00

El confinamiento seguirá durante la noche y se reevaluará el domingo por la mañana

LA BISBAL D'EMPORDÀ (GIRONA), 4 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, no descarta que el incendio de la Bisbal (Girona) se estabilice sobre las 22 de este sábado, aunque después queda la fase de control y posteriormente la extinción, lo que sitúa ya a mediados de la próxima semana "yendo todo bien".

En declaraciones a las 20.30 en el centro de mando del incendio, ha dicho que hay "una evolución favorable" aunque ha matizado que lo dice con toda la prudencia: el flanco derecho se ha estabilizado y el izquierdo se ha estabilizado en dos terceras partes.

"Es una estabilización sobre la que hay que estar muy encima", ha dicho, y ha destacado el trabajo constante de los efectivos y de personas y entidades, entre los que ha constatado por la noche: 475 bomberos y unos 100 personas de la UME.

PIDE PRECAUCIÓN Y PRUDENCIA

El confinamiento continará durante la noche y se reevaluará en una reunión a las 10 del domingo según haya ido la noche.

Ha pedido precaución y prudencia pese a la evolución positiva de los trabajos de los bomberos, respetando el confinamiento y las actividades: "Nada de radiales, nada de hacer trabajos que no toquen, por favor".

Sobre las causas y el detenido, ha dicho: "Llegaremos al fondo de esto", pero ha rechazado especular.

UN BOMBERO LEVE

No hay afectaciones importantes a personas: últimamente solo una afectación leve a un bombero y dos intervenciones sanitarias a dos personas "por razones que no tienen nada que ver de forma directa con el incendio".

Hay más afectaciones materiales: provisionalmente, se puede hablar de unas 4 edificaciones afectadas totalmente y 7 parcialmente, "que siempre son restituibles. Lo único que no es restituible es si es perde una vida humana".