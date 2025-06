Illa no tiene inconveniente en que le investiguen por el caso Cerdán: "Nada que esconder"

Afirma que "no debe borrar" la presidencia de Sánchez, que cree positiva para España y Catalunya

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que no tiene ningún inconveniente en que le investiguen por la supuesta trama de comisiones en la que presuntamente están implicados el exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos y el exasesor de éste, Koldo García: "No tengo nada que esconder".

"Estoy completamente tranquilo, limpio y dispuesto a dar la cara cuando se me pida", ha dicho este miércoles en la sesión de control al Govern en el pleno del Parlament, después que el líder del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, le haya pedido explicar si está implicado en la presunta trama.

Illa ha asegurado que no sabe si le han investigado, aunque deduce que sí: "Si me han investigado, no lo sé. Deduzco que sí. Desde que era ministro deduzco que sí. Y no tengo ningún inconveniente en que me investiguen. No tengo nada que esconder", ha sostenido.

AUDIOS DE LA INVESTIGACIÓN

Fernández ha preguntado al también exministro de Sanidad por uno de los audios que se ha conocido a raíz de la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el que Koldo afirma que Illa "habla mucho con el 'Chili", y el popular le ha pedido explicar quién es el tal 'Chili'.

"No tengo ni puñetera idea de quién es el tal 'Chili", y ha insistido en que no tiene nada que esconder y ha defendido textualmente que el PSOE ha actuado de forma contundente cuando ha tenido conocimiento de las actitudes repugnantes de la presunta trama.

Illa también ha apuntado que su partido es el PSC y que la presunta trama afecta al PSOE, un "partido hermano" que ha actuado con contundencia, aunque ha explicado que la situación le ha causado dolor y decepción.

CASO MASCARILLAS

Sobre si Koldo o Cerdán intercedieron en la compra de mascarillas por parte de Sanidad en la etapa en que Illa estuvo al frente del Ministerio, ha respondido: "De mascarillas, nada de nada de nada. En su casa sí. Ha habido gente que ha cobrado comisiones. Y en su partido, al que lo denunció, le echaron", ha dicho, en referencia a investigaciones sobre presuntas irregularidades de la Comunidad de Madrid.

"Mire, la diferencia es que si nosotros tenemos un caso grave de corrupción, echamos a la gente de nuestro partido. Ustedes echan a quienes denuncian la corrupción en su partido. ¡Qué gran diferencia!", ha aseverado.

"NO HAY FINANCIACIÓN IRREGULAR"

Preguntado por el presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, ha asegurado que en este caso "no hay financiación irregular" del partido, sino un comportamiento indigno de una persona con una responsabilidad muy alta en el PSOE, y ha señalado que ya no es miembro del partido, y ha renunciado a su acta de diputado en el Congreso.

En respuesta a la pregunta del líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, sobre el mismo tema, ha negado que su partido sea "ninguna organización criminal" y que si le acusa de ello, deberán verse, él y Garriga, en algún otro sitio, en sus palabras, en referencia a los tribunales.

Ha afirmado que no se está negando a responder sobre el tema, que les pueden investigar lo que tengan por conveniente, y que su partido hace las cosas bien hechas, "también en el cobro de dietas de este Parlament", en referencia a la investigación por el uso indebido de las mismas al propio Garriga.

"REFORZAR MECANISMOS"

En respuesta a la pregunta del líder de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, sobre este caso, se ha mostrado dispuesto a "reforzar mecanismos" para prevenir la corrupción, y ha garantizado que, en lo que a él le compete, si hay casos de corrupción, se actuará con toda la contundencia.

Además, ha descartado que la presunta trama corrupta pueda "borrar" los 7 años de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España, una presidencia que ha considerado positiva para España y para Catalunya.

"Pienso que la presidencia de Pedro Sánchez ha sido positiva para España y para Catalunya. Lo pienso. Y un caso grave que ha habido en el Partido Socialista no debe borrar esto, y al menos a mí no me lo borra", ha expresado.