Illa ofrece la ayuda del Govern "en todo lo que haga falta" tras el accidente ferroviario en Toledo

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ofrece una rueda de prensa tras la reunión de seguimiento del plan Inuncat, a 5 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Se trata de una reunión de seguimiento del plan Inuncat por el episodio d - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha ofrecido la ayuda del Govern "en todo lo que haga falta" tras el accidente mortal por el choque de dos trenes en la provincia de Toledo.

"Todo mi apoyo a las personas afectadas y a sus familiares, así como a los equipos de emergencias que están trabajando", ha afirmado en un mensaje en 'X' este miércoles recogido por Europa Press.

Dos trenes han colisionado en la mañana de este miércoles en la estación de la localidad toledana de Urda, y la consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha confirmado al menos 10 fallecidos.