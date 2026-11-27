El ministro de Industria y candidato del PSC por Barcelona a las elecciones generales, Jordi Hereu, y el presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, en el mitin de cierre de campaña de los socialistas en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha apelado este viernes a los catalanistas para que den "el voto de su vida", que será el de este domingo a las elecciones generales, al PSC y a Pedro Sánchez.

Lo han dicho en la Sala La Paloma de Barcelona en el mitin de cierre de campaña, que tradicionalmente organiza la Joventut Socialista de Catalunya (JSC), junto al ministro de Industria y candidato del PSC por Barcelona, Jordi Hereu; el número 11 de la lista y miembro de la JSC, Ferran Verdejo, y la primera secretaria de la JSC, Laura García.

Illa se ha dirigido a los progresistas, a los demócratas y, especialmente, a los catalanistas: "Hoy sabemos que un Gobierno de Feijóo y Abascal es perjudicial para Catalunya", y ha pedido explícitamente el apoyo del electorado de Junts.

Se ha comprometido a que, con este apoyo, el PSC se pondrá al servicio de la defensa del catalán, del autogobierno y de que Catalunya tenga los servicios públicos "a la altura de lo que merece".

Y ha pedido a la ciudadanía votar con cabeza: "Es momento de ir sobre seguro y de no buscar la carambolita. Es el voto de nuestra vida. Es muy serio lo que nos jugamos", y que por ello hay que concentrar el voto en Sánchez a pesar de que se puedan tener diferencias con los socialistas.

"Vox no puede formar parte del gobierno de España, y la única manera de detener a Vox es votando a Pedro Sánchez. Y por eso necesitamos que Catalunya hable fuerte, claro, con una voz potente, porque Catalunya será decisiva", ha agregado.

Y ha explicado, por última vez en esta campaña y como ha hecho en todos los mítines, la anécdota de Rosario, una jubilada que se encontró en Lloret de Mar (Girona) y que, pese a que siempre había votado opciones más izquierdistas que el PSC, en esta ocasión le prometió "votar con la cabeza y no con el corazón, para que no ganen los malos".

EL MITIN DE SÁNCHEZ EN MADRID

Illa ha cerrado su intervención agradeciendo el papel de Hereu como candidato de los socialistas catalanes: "Se ha dejado la voz, literalmente, en esta campaña", y ha afirmado que, de la misma forma que él ha ganado por goleada los debates electorales, también los socialistas ganarán por goleada el domingo.

Tras el acto, las pantallas de detrás del escenario han proyectado imágenes en directo del mitin multitudinario de cierre de campaña del PSOE en Madrid, y los asistentes han seguido la intervención de Pedro Sánchez.

HEREU LLAMA A FRENAR "LOS FACHAS"

Hereu ha hecho mención también al acto en la Caja Mágica de Madrid, y ha dicho que es una prueba de la movilización de las últimas semanas: "El PP no llenó la Caja Mágica y hoy nosotros llenamos y más la Caja Mágica, que se enteren todos los fachas de Madrid".

Y ha asegurado que, pese a que al principio de la campaña las expectativas eran otras: "No lo teníamos claro"; ahora ve evidente que hay un movimiento de la esperanza que ha vencido y vencerá a la involución.

"Se ha levantado contra la intolerancia, el poder del dinero y contra estos señores de la guerra que quieren dominar el mundo. El movimiento de la esperanza siempre será más fuerte que la involución", ha expresado.

Y se ha dirigido a los jóvenes comprometiéndose a seguir trabajando desde el Gobierno para que la vivienda sea un derecho: "Que el proceso de emancipación al cual tenéis todo el derecho sea un derecho cada vez más reconocido".

Y también ha citado el cambio climático, un asunto que, ha lamentado, no ha copado titulares esta campaña electoral, afirmando que será una apuesta principal de los socialistas, porque significa "luchar por la vida" y por el futuro.

VERDEJO REIVINDICA LOS AVANCES PARA JÓVENES

Ferran Verdejo ha reivindicado las medidas especialmente diseñadas para los jóvenes del Gobierno liderado por Sánchez, como los descuentos en el transporte público, el programa Verano Joven o préstamos para facilitar el pago de la entrada de una vivienda.

"Teníamos precariedad y salarios que no permitían construir un proyecto de vida. ¿Y qué tenemos después de estos más de ocho años? Récord en becas, aumento del SMI, una buena reforma laboral, el bono de transporte, el bono cultural y, especialmente, y por eso precisamente estamos aquí, queremos asegurar el derecho a la vivienda", ha afirmado.

GARCÍA CRITICA EL 'CALLADITA'

Laura García ha puesto el foco, principalmente, en los jóvenes y las mujeres, citando algunos avances sociales que ve en riesgo y que está en las manos de los progresistas "que sigan formando parte del pasado", para que la clase trabajadora, los jóvenes, los migrantes, las personas LGTBI y las mujeres no vean recortados sus derechos.

Y se ha dirigido a Feijóo, asegurando que nada de lo que han conseguido las mujeres ha sido fruto del silencio ni de estar calladas: "La palabra 'calladita' no está en nuestro diccionario. Las palabras que están en nuestro diccionario son las de combativa, la de lucha, la de igualdad, la de avance".