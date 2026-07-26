Illa pide un debate "sereno" sobre la ampliación, mantenimiento y financiación de la AP-7

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa - GOVERN

BARCELONA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido un debate "sereno" y sin prisas sobre la ampliación, el mantenimiento y financiación de la autopista AP-7 para que, dice, no pase con la red viaria lo que ha pasado con infraestructuras como la ferroviaria y la aeroportuaria en las que cree que se ha actuado tarde.

En una atención a los medios desde Da Nang (Vietnam), en el marco de su viaje al país asiático, ha dicho que se deben tomar decisiones al respecto "en los próximos meses" y ha remarcado que está dispuesto a abrir esta reflexión.

Preguntado por la propuesta del presidente de ERC, Oriol Junqueras, de que la Generalitat asuma la ejecución de las obras en esta vía, ha dicho que es "bienvenida" y ha añadido que debe haber más propuestas desde una reflexión pausada.

El presidente ha recordado que existe una directiva europea que apuesta porque quien use estas vías de alta capacidad se haga cargo de financiar su mantenimiento, vinculado a cuestiones de sostenibilidad ambiental.

OBRAS EN INFRAESTRUCTURAS

Preguntado por las incidencias recientes en obras de la Generalitat, como el socavón producido en las obras de la L9 en el barrio del Putxet de Barcelona y el socavón de Montcada i Reixac (Barcelona) que ha afectado a diversas líneas de Rodalies, ha defendido que hay accidentes "porque hay obras".

Ha sostenido que con este Govern hay "mucho volumen" de inversión pública y ha añadido que pondrán los máximos estándares para evitar incidencias de este tipo y planificar las infraestructuras que Catalunya necesita.