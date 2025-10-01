Illa pide a Israel "respetar el derecho internacional" y el de los integrantes de la Flotilla

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, interviene durante la Fiesta de la Rosa del PSC, a 21 de septiembre de 2025, en Gavà, Barcelona, Cataluña (España)- Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido al gobierno del presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, "respetar el derecho internacional y los derechos de los integrantes" de la Global Sumud Flotilla tras ser interceptados este miércoles.

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, ha señalado que está siguiendo "con preocupación" las noticias sobre la Flotilla, que ha confirmado que dos de sus barcos han sido abordados por tropas israelíes, entre ellos el de la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

"Desde el Govern estamos en coordinación con el Ministerio de Exteriores", ha añadido Illa, que también ha pedido garantizar la seguridad de los miembros de la Flotilla.

AGENDA

Dadas las protestas previstas en la Università de la Sapienza de Roma, Illa ha anulado la conferencia que iba a pronunciar este jueves a las 16 horas en la universidad tras reunirse con el presidente de la región de Emilia-Romaña, en solidaridad con las mismas.

Así lo han confirmado fuentes del Govern a Europa Press, que avisan de que el resto de la agenda del presidente catalán en la capital italiana está sujeta a cambios.