Illa pide "máxima precaución" por el episodio de lluvias intensas en Catalunya

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido "máxima precaución", especialmente en los desplazamientos, ante el episodio de lluvias intensas en Catalunya de este jueves.

En un mensaje de X recogido por Europa Press, Illa ha pedido a la ciudadanía seguir las indicaciones de los servicios de emergencias.

Ha destacado la importancia de no acercarse a ríos, rieras y barrancos, y no aparcar en puntos inundables.