Illa pide "máxima precaución" por el episodio de lluvias intensas en Catalunya

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, en una imagen de archivo
El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 6 agosto 2026 19:20
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BARCELONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido "máxima precaución", especialmente en los desplazamientos, ante el episodio de lluvias intensas en Catalunya de este jueves.

En un mensaje de X recogido por Europa Press, Illa ha pedido a la ciudadanía seguir las indicaciones de los servicios de emergencias.

Ha destacado la importancia de no acercarse a ríos, rieras y barrancos, y no aparcar en puntos inundables.

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