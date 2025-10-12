Illa pide "máxima precaución" ante las lluvias de Tarragona, tras reunirse con el Cecat

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, interviene durante la primera jornada del Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 7 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Con la tensión patente entre sus socios de invest - David Zorrakino - Europa Press

TARRAGONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido "máxima precaución" ante las lluvias torrenciales de este domingo en comarcas de Tarragona, especialmente en el Montsià, tras reunirse con el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) para abordar la situación.

"Desde el Govern seguimos pidiendo máxima precaución y seguir las indicaciones de Protecció Civil", y ha dado las gracias a los servidores públicos por su trabajo, en un mensaje de X recogido por Europa Press.

En la reunión también ha participado la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, y representantes de Protecció Civil y Bombers de la Generalitat, entre otros.