Illa pide un paréntesis a los sindicatos educativos y "respeto al derecho a la educación"

Archivo - El president de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo en el Palau de la Generalitat - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido un paréntesis a los sindicatos educativos y que se mantenga el "respeto al derecho a la educación" a las puertas del primer día de curso este martes, jornada en la que los sindicatos mayoritarios han convocado una huelga.

En una entrevista este lunes de 3Cat recogida por Europa Press, ha dicho que "seguro" que el Govern podría haber hecho mejor las cosas mejor en algún momento para evitar que el curso se iniciara con una huelga, pero ha reivindicado las mejoras que ha presentado su Ejecutivo en el ámbito educativo.

Illa ha dicho que siguen con la mano tendida a los sindicatos y ha hecho un llamamiento: "Las familias de Catalunya tienen derecho a que sus hijos sean educados, y pido en este sentido que se respete ese derecho también a la movilidad, pero sobre todo el derecho a la educación".

Ha negado que los docentes abusen del derecho a huelga, pero que debe ser "compatible" con el derecho a la educación y a la movilidad, y se ha mostrado dispuesto a abrir un debate sobre la educación que necesita Catalunya con las administraciones, las familias, los profesores y los representantes de los alumnos.

Entre los temas que cree que deben abordarse ha citado la escuela inclusiva, a la que deben hacerse "algunos ajustes"; las infraestructuras; la autoridad del docente en el aula; la autonomía de los centros, y las políticas educativas en general y sus resultados.