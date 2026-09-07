Illa responde a las críticas de Ayuso: "En Catalunya no hay mindundis ni hay ninguna fiesta"

Archivo - El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha respondido este lunes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "en Catalunya no hay mindundis ni hay ninguna fiesta", después de las críticas de la líder madrileña a Catalunya por la nueva financiación.

Lo ha dicho en una entrevista de 3Cat recogida por Europa Press al preguntársele por las palabras de Ayuso en las que aseguraba que el nuevo modelo de financiación aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del viernes solo busca "pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis".

"Aquí no hay mindundis ni hay ninguna fiesta. Aquí hay gente que trabaja, que es emprendedora, que levanta la persiana, que no se queja y que va por faena", ha expresado Illa.

También ha aconsejado a Ayuso "no hablar de residencias oficiales", en referencia a la polémica por el ático que compró la Comunidad de Madrid, tras las críticas de la presidenta madrileña a las delegaciones del Govern en el exterior, las residencias oficiales y los sueldos de los políticos catalanes, entre otras.

"No se meta con Catalunya", ha insistido Illa, que ha tendido la mano al conjunto de buenos madrileños y madrileñas.