Illa pide "sensatez y una reflexión serena, rigurosa y constructiva" en el CPFF de este lunes

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido "sensatez y una reflexión serena, rigurosa y constructiva" en la reunión de este lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) entre el ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas.

"Pido sensatez y una reflexión serena, rigurosa y constructiva en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, como estamos haciendo desde Catalunya", ha afirmado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En el CPFF se abordarán los objetivos de estabilidad financiera de las administraciones públicas de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2026, y se prevé tratar el "estado de situación de la reforma del sistema de financiación autonómica", que debe culminar con un modelo de financiación singular para Catalunya, según lo acordado entre el Gobierno, la Generalitat y ERC.