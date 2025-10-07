Illa plantea un acuerdo para movilizar suelo y construir unos 210.000 pisos, el 40-50% para VPO

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante la primera jornada del Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 7 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Con la tensión patente entre sus socios de investidura, Illa - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha planteado este martes "un acuerdo de país para activar de manera inminente todos los planteamientos urbanísticos" y construir unas 210.000 viviendas en toda Catalunya, y, de estas, se prevé que entre el 40% y el 50% sean de protección oficial.

Lo ha dicho este martes por la tarde en la primera sesión del Debate de Política General (DPG) en el Parlament, que ha empezado con la intervención de Illa, y en la que ha afirmado que el Govern quiere incentivar la colaboración publico-privada y con el tercer sector para lograr este objetivo.

Esta propuesta busca industrializar la construcción, acortar plazos, mejorar la eficiencia energética y la economía circular, y se impulsará en paralelo al programa de vivienda pública que ya tiene en marcha la Generalitat para construir 50.000 viviendas públicas hasta 2030 --y que Illa anunció en el DPG de 2024--.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)