Illa presentará este viernes en Zaragoza su plan económico y visitará las instalaciones de bonÀrea

No se prevé una reunión con Azcón, mientras que la semana pasada se reunió con Chivite en Navarra

BARCELONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, viajará este viernes a Zaragoza para pronunciar una conferencia sobre el plan económico del Govern, y visitará las instalaciones del centro alimentario del grupo bonÀrea en Épila (Zaragoza).

La ministra de Educación y Formación Profesional y líder del PSOE de Aragón, Pilar Alegría, intervendrá al inicio de la comparecencia ante empresarios y representantes institucionales y de la sociedad civil aragonesa, ha informado el Govern en un comunicado.

La visita a Aragón se enmarca en el objetivo de Illa de visitar las comunidades autónomas para explicar "su visión de España, que es la defensa de una España plural y diversa".

En esta ocasión no está prevista una visita con el presidente de Aragón, Jorge Azcón, del PP, a diferencia de lo que hizo con la presidenta de la comunidad foral de Navarra, María Chivite, del PSOE.

Desde que es presidente, Illa también se ha reunido con el presidente de Asturias, Adrián Barbón (PSOE); el lehendakari, Imanol Pradales (PNV), el presidente de las Islas Canarias, Fernando Clavijo (CC), y Chivite (PSOE), mientras que no lo ha hecho con ninguno del PP.

En una entrevista el pasado lunes en La 2 y Ràdio 4, preguntado textualmente por si tenía previsto hacerlo con otros presidentes, afirmó: "Este viernes voy a Navarra. Tengo previsto también ir a Aragón este mes de mayo, si no me confundo, o primeros de junio. Sí, yo me comprometí a recorrer España este año, y lo estamos agendando y lo estamos haciendo, sí".