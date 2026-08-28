Illa pronostica un curso político con ruido y ataques hacia Catalunya: "Ya estamos acostumbrados"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la V Trobada del Govern en Os de Balaguer (Lleida) - EUROPA PRESS

Sitúa como prioridades la reforma de la financiación, la educación, las infraestructuras y la vivienda

OS DE BALAGUER (LLEIDA), 28 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pronosticado un curso político con ruido y ataques contra Catalunya, frente a los que, ha asegurado, los catalanes se han acostumbrado.

Lo ha expresado en su intervención inicial en la V Reunión del Govern que celebra el Ejecutivo en su conjunto este viernes y el sábado en el Monestir de les Avellanes, donde fijarán las prioridades del próximo curso político, en la tradicional reunión bianual que Illa celebra con todos sus consellers lejos del Palau de la Generalitat.

"El ruido será intenso y continuo. Algunos querrán azuzar la confrontación y no tendrán ningún escrúpulo en atacar a Catalunya. Ya estamos acostumbrados", ha lamentado, en referencia implícita a las comunidades autónomas gobernadas por el PP respecto a la reforma del modelo de financiación.

También ha augurado que habrá otros que "querrán aprovechar su oportunidad para debilitar al país y no para sumar esfuerzos", en una referencia implícita a Junts, a la espera de su voto en el Congreso de los Diputados respecto a este tema, y ha asegurado que el momento actual es el del trabajo, el de la generosidad y el de la responsabilidad.

"SEGUIREMOS CUMPLIENDO"

En paralelo a la financiación, ha sostenido que Catalunya afrontará "grandes retos y grandes decisiones que configurarán y determinarán la próxima década" los próximos meses, y ha citado algunos de ellos, como la mejora de la educación (tras el cierre del curso pasado entre huelgas docentes y la convocatoria de nuevos paros al inicio del próximo).

También la ejecución de los Presupuestos, los primeros de Illa que logró aprobar en julio; la mejora de las infraestructuras, con Rodalies como principal preocupación; el acceso a la vivienda, con el revés del Consell de Garanties Estatutàries de fondo; o la protección de los bosques, entre otros.

Y ha prometido trabajo y cumplimiento de los acuerdos: "El Govern seguirá haciendo el trabajo que le corresponde como Govern. Seguiremos trabajando a pleno ritmo, seguiremos ejerciendo nuestra responsabilidad, seguiremos cumpliendo con las prioridades, el rumbo y el modelo de país con el que nos comprometimos al inicio de este mandato", ha zanjado.