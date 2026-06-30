Illa propone más cooperación entre Catalunya y Portugal y defender Europa con "perspectiva ibérica"

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, junto al presidente de Portugal, António José Seguro, este martes en Barcelona. - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha defendido la voluntad de profundizar en los lazos históricos entre Catalunya y Portugal para generar más oportunidades de cooperación entre ambos territorios.

Así lo ha expresado este martes, en el marco de una reunión con el presidente de Portugal, António José Seguro, en Barcelona, durante la cual ambos han constatado las buenas relaciones entre Catalunya y Portugal a nivel económico, académico y cultural, explican fuentes del Govern.

Durante la reunión, a la que también han acudido el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, y del embajador de Portugal, José Augusto Duarte, ambos han compartido "impresiones" sobre el contesto internacional y la situación política en Catalunya, explican las mismas fuentes.

Además, el presidente de la Generalitat también ha defendido defender la Unión Europea y el proyecto europeo desde una "perspectiva ibérica".

El encuentro se ha celebrado en el marco de la visita de Seguro a Barcelona para participar en el acto de entrega de la Medalla de Oro de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) 2026 al arquitecto portugués Souto de Mora.