Illa (PSC) contempla pedir responsabilidades por el espionaje una vez se esclarezcan los hechos

Critica que "se mezclen cosas" en referencia al rechazo de Junts, ERC y la CUP al decreto anticrisis

El secretario general del PSC, Salvador Illa, ha abogado por pedir responsabilidades por el espionaje a independentistas si, una vez se esclarezcan los hechos, se confirma que "ha habido gente que se ha apartado del marco de lo que puede hacer o lo ha hecho por un procedimiento inadecuado".

En una entrevista en TV3 de este jueves, ha sostenido que "no se puede hacer pasar el carro ante el caballo" y ha rechazado que la ministra de Defensa, Margarita Robles, deba dimitir, después de que el miércoles el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, le pidiera asumir responsabilidades por el caso Pegasus.

"No tengo ninguna duda de que el Gobierno de España, y en particular la ministra de Defensa han actuado siempre en el marco" del Estado de Derecho, ha remarcado, y ha añadido que no hay ningún temor en explicar lo sucedido.

Asimismo, ha asegurado que "no menosprecia" ni se toma a la ligera el espionaje a más de 60 líderes independentistas --ha añadido que puede empatizar con la angustia que han sentido algunos de ellos-- y ha pedido que se aclare cómo se actuó y por qué.

Preguntado por si su posición sería la misma si el Ejecutivo español estuviera liderado por el PP, ha considerado que "no le da más o menos gravedad el color político del Gobierno".

CRITICA QUE "SE MEZCLEN COSAS"

Illa ha afeado que "se mezclen cosas" en referencia a la decisión de ERC, Junts y la CUP de rechazar el decreto del Gobierno de respuesta económica a las consecuencias de la guerra de Ucrania por el espionaje a líderes independentistas.

"No comparto ni la orientación ni la manera en la que está desarrollando su trabajo el presidente Aragonès, pero he apoyado las medidas escasas que ha puesto en práctica para paliar los efectos de la guerra", ha recordado.

Ha aplaudido que el Gobierno "ha ido resolviendo problemas, impulsando presupuestos y poniendo encima de la mesa respuestas a situaciones muy complicadas".

Además, ha abogado para que la mesa de diálogo se reúna "lo antes posible" porque, a su juicio, es un proceso que no se puede interrumpir, y ha destacado que no hará aspavientos si se retrasa por cuestiones de calendario o de coyuntura política.

MARÍN Y COLLBONI

En referencia a los comicios municipales de 2023, ha detallado que tiene "plena confianza" con la actual alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, pese a que está investigada por presuntas subvenciones irregulares a través del Consell Esportiu de L'Hospitalet, y que cree que no tiene responsabilidades.

Asimismo, ha asegurado que el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, es "el mejor candidato" y que está haciendo un muy buen trabajo al frente del consistorio.