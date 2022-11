Illa (PSC) critica que el Govern ahora tenga "prisa" para aprobar los Presupuestos

BARCELONA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha criticado que el Govern ahora tenga "prisa" para aprobar los Presupuestos de 2023, cuando hace semanas se planteaba la posibilidad de prorrogarlos.

Así se ha pronunciado en declaraciones desde París a donde ha viajado este martes y miércoles y donde se ha reunido con el delegado del Govern en París, Josep Maria Galí; la alcaldesa de la ciudad, Anne Hidalgo, y la exministra de Exteriores Arancha González Laya.

"Hemos pasado no hace tantos días de decir que con el PSC nada, de decir que el PSC no servía para esto, que no pasaba nada si se prorrogaban los Presupuestos, a ir ahora con prisas", ha reprochado el jefe de la oposición en Catalunya, que ha añadido que no le gustan los trompicones.