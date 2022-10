Illa (PSC) defiende en Bruselas que Catalunya disponga de Presupuestos y gane influencia en la UE

Ve "un punto incomprensible" que Aragonès no negocie las cuentas de 2023 con el PSC

BRUSELAS, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha defendido este jueves en Bruselas la importancia de que Catalunya gane influencia en la UE y de que disponga de Presupuestos para 2023: "Mi grupo va a ayudar en esta dirección, si es que se dejan ayudar. No puedo obligar a nadie a que se deje ayudar".

Lo ha dicho en declaraciones a los medios después de reunirse con los comisarios europeos de Economía, Paolo Gentiloni; Relaciones Internacionales y Prospectiva, Maros Sefcovic, y Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, encuentros que ha mantenido después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se reuniera con dos comisarios la semana pasada.

Illa también ha mantenido este mismo jueves un encuentro con el delegado del Govern ante la UE, Ignasi Centelles; con el Embajador Representante Permanente de España ante la UE, Marcos Alonso, y con el presidente del grupo Socialista en el Comité de las Regiones, Cristophe Rouillon, entre otros contactos.

Ha trasladado a los comisarios que Catalunya es dinámica y europeísta y que quiere sumar y mirar hacia adelante, según ha explicado Illa, que ha asegurado que Catalunya disponía de un peso importante en Europa "no hace tanto tiempo" y que trabajará para que recupere esta influencia lo antes posible.

Así, ha remarcado que hay "recorrido de mejora" en la presencia de Catalunya en Europa y en debates como el de la energía y la fiscalidad, y ha apostado por trabajar para recuperar un nivel de influencia que considera que Catalunya tuvo con los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol, Pasqual Maragall y José Montilla.

En cuanto a su encuentro con Centelles --recién nombrado delegado del Govern ante la UE--, Illa le ha trasladado que ha viajado a Bruselas para "hablar bien de Catalunya y ayudar en lo que pueda", y ha asegurado que se ha puesto a su disposición para trabajar en este sentido.

Sobre el hecho de que no haya incluido en su agenda en Bruselas una reunión con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Illa ha señalado: "Con todos mis respetos al señor Puigdemont, he venido a verme con las instituciones europeas", y el expresidente no ha figurado en su agenda de contactos.

PRESUPUESTOS CATALANES

Illa, que ha celebrado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) hayan superado el debate de totalidad, ha remarcado que el PSC "sin negociación no puede comprometer" su apoyo a las cuentas catalanas, pero sí se compromete a mantener una negociación presupuestaria constructiva, ha dicho.

De cara a la reunión que prevé mantener este viernes con Aragonès, le trasladará que es necesario disponer de Presupuestos el 1 de enero y que el PSC está dispuesto a negociar y, sobre la negativa del presidente a abordarlos con su partido, ha dicho que le parece "un punto incomprensible".

Preguntado por el quinto aniversario de la declaración unilateral de independencia (DUI), ha apostado por "reforzar el autogobierno en colaboración con España y Europa; pasar página y mirar hacia adelante, y no hacia atrás".

REFORMA DE LA SEDICIÓN

Sobre la reforma del delito de sedición, ha apostado por actualizar la legislación en base al derecho comparado con las normas del entorno europeo y, sobre qué plazo vería adecuado para llevarla al Congreso, ha replicado: "Cuando haya mayoría, cuando se pueda hacer y cuando se den las condiciones".

"No es nunca buena táctica fijarse plazos y límites. El trabajo hay que hacerlo bien hecho, no deprisa y corriendo, y es una decisión que no depende del Gobierno de España, sino del Congreso", ha avisado Illa, que ha insistido en no mezclar este asunto con la negociación de los PGE.