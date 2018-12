Illa (PSC) descarta un pacto de Presupuestos si el Govern no renuncia a la "unilateralidad"

Publicado 07/12/2018 10:39:48 CET

Mantiene la "esperanza" de que los independentistas sí apoyen los PGE

BARCELONA, 7 Dic.

El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha descartado que su partido pueda negociar con el Govern los Presupuestos de la Generalitat de 2019 si antes el Ejecutivo catalán no renuncia "explícitamente" a la vía unilateral hacia la independencia.

"Con un Govern que tiene como planteamiento político la independencia unilateral no tenemos nada que hacer. No podemos apoyar los Presupuestos de un Govern que se plantea la independencia unilateral. No podemos. Somos claros y rotundos", ha explicado en una entrevista de Europa Press.

Pese a esta negativa a negociar las cuentas, el PSC se reunió el martes en el Govern para abordar los Presupuestos, e Illa argumenta que acudieron porque tienen por "costumbre" dialogar y escuchar siempre que les invitan, no porque haya margen para el acuerdo.

"Somos partidarios siempre de dialogar y de hacer reuniones. No solo forma parte del juego político, sino de nuestras obligaciones como grupo parlamentario, pero con un Govern que tiene como objetivo la independencia unilateral, el PSC no colaborará", ha zanjado.

Además, Illa recuerda que el Govern aún no ha presentado formalmente las cuentas, por lo que desconocen el contenido, y concluye que "el hecho de que no presenten con claridad una propuesta lleva a pensar que no lo tienen acordado entre ellos mismos", en alusión a ERC y JxCat.

El dirigente socialista ha criticado que la defensa de la unilateralidad que ha hecho la Generalitat en el pasado "ha dejado un balance negativo en Catalunya en términos de más división social, de desprestigio internacional y de más empobrecimiento económico".

Illa ha añadido que para poder llegar eventualmente a acuerdos con el Govern, el presidente catalán, Quim Torra, debería gobernar para "todos los catalanes" y no solo para una parte, y ha lamentado que rechazara acudir a los actos conmemorativos de la Constitución.

El dirigente del PSC ha defendido que la Constitución Española ha permitido "los mejores 40 años de los últimos 300" en España, y ha reivindicado que es una norma garantista que precisamente permite Torra defender un proyecto independentista y al PSC oponerse a él.

"DATOS MUY TANGIBLES"

Pese a la negativa del PSC a aprobar los Presupuestos de la Generalitat de 2019, Illa mantiene "la esperanza" de que los partidos independentistas reconsideren su 'no' y acepten apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) porque, según defiende, suponen un salto de calidad para Catalunya.

"La esperanza nunca se pierde sobre todo cuando está fundamentada en datos muy tangibles. Los PGE comportan muchas mejoras para el conjunto de los ciudadanos españoles y para los catalanes", ha concluido el secretario de Organización.

Illa cita las mejoras que considera más relevantes como el aumento del salario mínimo y la revalorización de las pensiones, además de 2.200 millones extras para la financiación de la Generalitat que permitirán mejoras sociales en Catalunya.

Asimismo, el PSC considera que ERC y el PDeCAT deberían avalar los PGE sin pedir como contrapartida el apoyo del PSC a las cuentas catalanas: "Aprobar los PGE es un gesto que se explica por sí mismo. No se tiene que hacer a cambio de nada".

Preguntado por si un eventual fracaso de las cuentas del Estado supondrá un adelanto electoral en España, Illa rechaza entrar en especulaciones: "Me resisto a anticipar ningún escenario que no pase por la aprobación" de los Presupuestos.