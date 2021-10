Illa (PSC) se ofrece al Govern para el Presupuesto si no se acuerda por "el radicalismo de la CUP"

Insiste en que quien se considere progresista "no tiene muchos argumentos" contra los PGE

SANTANDER, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha insistido este lunes en ofrecer su colaboración al Govern de Pere Aragonès si no logra acordar los Presupuestos catalanes con la CUP por su "radicalismo".

En declaraciones a los medios en Santander junto al vicepresidente de Cantabria, Pablo Zuloaga, Illa ha remarcado que lo lógico sería que se aprobaran con la mayoría de investidura de Aragonès: "Pero si no es posible por la razón que sea --bueno, por el radicalismo de la CUP, vamos a decirlo todo--, ahí estamos nosotros dispuestos a hablar y a arrimar el hombro".

Illa ha criticado que no conocen ni los detalles ni las líneas maestras de las cuentas que promueve el Govern de Aragonès, y ha remarcado que "en lo que dependa de los socialistas, Catalunya tendrá Presupuesto el 1 de enero de 2022".

"Lo único que pido es conocer el proyecto para poderlo valorar y, si no son capaces de sacarlo adelante, nosotros estamos dispuestos a ayudar", ha añadido Illa, que ha destacado también la importancia de alcanzar acuerdos para la renovación de 112 cargos que dependen del Parlament.

Ha pedido que, en lugar de criticar la forma en que el Gobierno central y el PP han pactado la renovación de cargos, se "predique con el ejemplo" y se trabaje para acordar los cargos pendientes de renovación del Parlament, empezando por el Síndic de Greuges.

PGE

Sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Illa ha avisado: "Los que se llaman progresistas me parece que no tienen muchos argumentos para no darles apoyo", porque considera que son las cuentas que necesita España para impulsar una recuperación económica con justicia social.

"Se pueden mejorar mediante enmiendas, claro, todo es mejorable en esta vida. Pero creo que son los Presupuestos que España necesita", ha recalcado el líder de los socialistas catalanes en el Parlament, que ha dicho que se puede abordar esta recuperación porque la pandemia se ha gestionado bien.

El exministro de Sanidad ha participado en una jornada sobre transparencia durante la pandemia, organizada por el Centro de Estudios de la Administración Pública Regional de Cantabria (Cearc), en la que Illa ha explicado que ha coincidido con el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, algo que ha asegurado que le ha hecho "especial ilusión".

También ha coincidido con el consejero de Sanidad de Cantabria, Miguel Rodríguez --Illa ha explicado que fue el primer consejero que conoció como ministro--, a quien ha felicitado por la lucha contra la pandemia de Covid-19.