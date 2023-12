Illa (PSC) pide a Aragonès no usar la financiación como "excusa" ni hacer propuestas divisivas

CERVERA (LLEIDA), 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha reclamado este miércoles al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que no utilice la financiación como "excusa para no hacer el trabajo que corresponde" hacer al Govern y que no insista en planteamientos que considera que dividen.

"Catalunya necesita una buena financiación, justa y acordada, pero también necesitamos un Govern que no utilice la financiación como una excusa para no hacer el trabajo que le corresponde hacer en materia de educación, de suministro de agua, de infraestructuras de energías renovables y en materia de infraestructuras que nos conecten al mundo", ha destacado en una visita a Cervera (Lleida) en respuesta al mensaje navideño de Aragonès.

Para Illa, los ciudadanos necesitan también un Govern que "una a los catalanes y no insista en planteamientos divisivos" así como que haga autocrítica y reconozca los supuestos errores de los últimos años.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)