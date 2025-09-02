El presidente de la Generalitat, Salvador Illa (i), saluda al presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont (d), durante una reunión, a 2 de agosto de 2025, en Bruselas (Bélgica). - Jasper Jacobs / Europa Press

BRUSELAS 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La reunión entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de Junts y expresidente del Govern, Carles Puigdemont, ha empezado este martes sobre las 16.20 horas en la sede de la Delegación del Govern ante la Unión Europea, en Bruselas.

Illa ha llegado sobre las 15.20 horas, mientras que Puigdemont lo ha hecho a las 16.05, y le ha recibido el jefe de la Oficina de Relaciones Externas y Protocolo de Illa a las puertas del edificio.

Se trata del primer encuentro entre ambos, y se celebra tras el aval del Tribunal Constitucional (TC) a la Ley de Amnistía, que todavía no se le ha aplicado al expresidente catalán.

La cita es a puerta cerrada, aunque los medios gráficos han podido tomar imágenes del saludo entre Illa y Puigdemont.

Esta reunión se produce algo más de un año después desde que Illa asumiera la presidencia de Catalunya, y el Ejecutivo de Illa enmarca este encuentro en las reuniones que ha mantenido el presidente con sus antecesores en el cargo y como muestra de "normalidad institucional".

MENSAJE A FAVOR DEL DIÁLOGO

Illa ha defendido reunirse en este momento con Puigdemont porque el TC ya ha avalado la amnistía, ha explicado que ha sido a iniciativa suya, y que lo hace para mandar un mensaje en favor del diálogo.

La reunión coincide con el viaje que Illa hace este martes a la capital comunitaria para asistir a la inauguración de una exposición que acoge el Parlamento Europeo sobre el milenario que cumple este año el Monestir de Montserrat, y en su agenda oficial no constan encuentros con ningún representante de las instituciones comunitarias.

Es la primera vez que ambos dirigentes se reúnen en persona --cuando Puigdemont era presidente, el líder de los socialistas catalanes era Miquel Iceta-- aunque sí que han mantenido interlocución telefónica al menos en una ocasión, cuando Puigdemont llamó como gesto de cortesía a Illa para felicitarle por su investidura, en una jornada marcada por su retorno fugaz a Catalunya.

REUNIONES CON EXPRESIDENTES

Entre septiembre y octubre de 2024, en sus 3 primeros meses al frente de la Generalitat, Illa recibió en el Palau de la Generalitat, por este orden, a los expresidentes José Montilla, Jordi Pujol, Artur Mas, Quim Torra y Pere Aragonès, en una ronda de reuniones en la que no incluyó Puigdemont, argumentando que se trataba de un líder todavía en activo.

No se reunió tampoco con Puigdemont en sus dos viajes a Bruselas, el primero en noviembre y el segundo en febrero, lo que le valió el reproche de Junts y del propio Puigdemont: "Sé que le incomoda, porque estoy en el exilio también por la responsabilidad del PSC en la represión", afirmó entonces.

Tampoco durante la etapa de Illa como ministro de Sanidad, ni cuando fue líder de la oposición en el Parlament, entre 2021 y 2024, mantuvieron ningún encuentro personal.