El PP, tras el encuentro entre Illa y Puigdemont en Bruselas: "La imagen de la sumisión"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa (i), saluda al presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont (d), durante una reunión, a 2 de agosto de 2025, en Bruselas (Bélgica).

El Partido Popular se ha pronunciado este martes tras el encuentro en Bruselas entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de Junts, el expresidente catalán Carles Puigdemont, resumiendo que esta reunión supone la "imagen de la sumisión".

"Sánchez ha pasado de decir que traería detenido a Puigdemont a mandarle a un telonero para rehabilitarle políticamente. Una hora y media de tiempo y dinero de todos los ciudadanos para humillar a la democracia española", han denunciado los 'populares' en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

Tras la reunión, Illa ha afirmado en un apunte en redes sociales que el encuentro es un "buen ejemplo" de que el diálogo es motor de la democracia". "Hoy me he reunido con el presidente Carles Puigdemont, tal como he hecho con el resto de expresidentes de la Generalitat. El diálogo es el motor de la democracia para que Cataluña siga avanzando. Hoy damos un buen ejemplo", ha expresado.

Por su parte, Puigdemont ha agradecido que Illa le haya recibido en la Delegación del Govern ante la UE pero ha lamentando: "No vivimos en situación de normalidad".

"En situación de normalidad democrática, esta reunión se debería de haber producido hace muchos meses y no en Bruselas sino en el Palau de la Generalitat", ha afirmado en la red social 'X'. El presidente de Junts también ha agradecido a Illa "la amabilidad y la conversación" que han mantenido.