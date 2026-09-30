Illa reafirma la necesidad de cohesión social: "Una sociedad fracturada no tiene futuro"

Las autoridades y los ganadores de los 39 Premis Pimec - EUROPA PRESS

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reafirmado la necesidad de cohesión social, ya que "una sociedad fracturada no tiene futuro", durante su intervención en la 39 edición de los Premis Pimec, que se celebra este miércoles en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Han participado también la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el presidente de Pimec, Antoni Cañete, y han estado presentes, entre otros, el presidente del Parlament, Josep Rull, y el delegado del Gobierno, Carlos Prieto.

Illa ha dicho que el actual es un momento de cambios climáticos, demográficos y tecnológicos, y que esto hace que sea "especialmente relevante mantener la sociedad cohesionada", y que en momentos de cambio, aún más.

Ha celebrado el sentimiento de "ambición, confianza y esperanza" del tejido industrial catalán, y que, a pesar de los problemas que hay y que habrá, Catalunya sigue avanzando.

Illa ha llamado a evitar los discursos que piden deshacer avances: "Planteamientos que llevan al 'paremos, no hagamos nada, busquemos responsables y culpables, tiremos atrás, retroceso'".

Ha puesto en valor que las empresas "ven riesgos y ven oportunidades" y ha dicho que este es el motivo de que crezcan, creen nuevos productos y busquen nuevos mercados.

PROSPERIDAD

El presidente de la Generalitat ha felicitado a los empresarios y directivos presentes en el evento por ser "una parte esencial de la generación de prosperidad".

"Sin empresas no se genera prosperidad y un país que no genera prosperidad no tiene futuro", ha dicho Illa, que ha añadido las dificultades que existen en el momento actual, con cambios que ha dicho que son muy acelerados y que existen riesgos.

En todo caso, ha asegurado que esta prosperidad "debe ser compartida" y debe llegar a todo el territorio catalán y todas las capas de la sociedad.