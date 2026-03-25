Illa rechaza el desahucio del bloque de Sant Agustí y activa mecanismos para proteger a los vecinos

Decenas de personas se concentran para tratar de impedir el desalojo del bloque Sant Agustí, a 25 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha manifestado este miércoles su rechazo al desahucio del bloque de Sant Agustí del dsitrito de Gràcia y ha asegurado que han activado "todos los mecanismos legales" para proteger a los vecinos.

"En ninguna ciudad de Catalunya permitiremos actuaciones abusivas en contra del derecho de los vecinos a vivir en su barrio. Desde el Govern estamos actuando contra iniciativas ilegales de la propiedad, que no cumplen lan normativa", ha destacado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Decenas de personas se han concentrado este miércoles por la mañana ante dicho bloque, en el distrito de Gràcia, donde está previsto el desahucio de uno de los inquilinos, Txema Escorsa, después de que un fondo de inversión le haya demandado para construir 'colivings', un modelo de vivienda que consiste en alquilar habitaciones por un precio que puede alcanzar hasta los 950 euros.