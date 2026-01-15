Illa reivindica que Catalunya tiene "todo el derecho del mundo" a impulsar la nueva financiación

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una intervención en el Foro Santander organizado por 'La Vanguardia'. - GOVERN

BARCELONA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado este jueves que Catalunya tiene "todo el derecho del mundo" a hacer propuestas como el nuevo modelo de financiación autonómica acordado con el Gobierno y con ERC.

"Yo hago una defensa de la financiación autonómica que hemos acordado con ERC y que hemos ofrecido al conjunto de España. Y reivindico que Catalunya tiene todo el derecho del mundo, sólo faltaría, a hacer propuestas en este sentido", ha dicho en una intervención en el Foro Santander, organizado por 'La Vanguardia', informa el Govern.

El presidente ha dicho que no acepta de ninguna forma que las propuestas sean valoradas de una forma u otra en función de quien las formula, y se ha mostrado dispuesto a diálogos serenos y constructivos sobre el tema: "No me interesa el ruido, me interesa la serenidad y el debate constructivo sobre el contenido de la propuesta".

Ha insistido en que nunca ha habido en Catalunya ni en España un modelo de financiación tan bueno como el acordado: "Nunca. Podría ser mejor, por supuesto, pero ahí hay uno. Después de 12 años".

A los críticos con la propuesta, y en referencia implícita al PP, les ha instado a explicar por qué no se propuso un nuevo modelo en los años en que gobernaban, a que presenten un modelo alternativo, y a que expliquen si este eventual modelo alternativo es mejor al acordado con ERC.

"Catalunya sigue siendo solidaria y no quiere ningún privilegio. Y el modelo que hemos planteado es un modelo solidario y que reduce desigualdades en el conjunto de España. Fuera polémicas. Soluciones, y a trabajar para que esto salga, que creo que es bueno para Catalunya y para el conjunto de España", ha añadido.

POLÍTICAS DE VIVIENDA

Illa ha hecho referencia a las políticas de vivienda del Govern, como herramienta para reducir la desigualdad, y ha destacado la apuesta por aumentar la oferta con la construcción de nuevas viviendas, pero ha dicho que deben tomar también "otras medidas".

"No hacemos ninguna política de vivienda que vaya contra la propiedad privada, ni hacemos ninguna política de vivienda que no quiera contar con el sector privado. No es verdad", y ha dicho que el Govern debe atender a las personas que se ganan la vida razonablemente bien, pero no pueden acceder a la vivienda, en sus palabras.

A los empresarios congregados en el foro ha dicho que lo hacen también por el bien de sus empresas: "Sus trabajadores necesitan un techo para poder desarrollar su proyecto vital", y les ha instado a entender las medidas del Govern en este ámbito y a aportar ideas.

CONTEXTO INTERNACIONAL

En el inicio de su intervención se ha referido al contexto internacional y ha sostenido que el mundo se encuentra en un "auténtico cambio de época" marcado por el uso de la fuerza desacomplejado por parte de las grandes potencias, y por hacerlo textualmente sin ningún esfuerzo en disimularlo.

Lo ha atribuido, entre otros factores, al desacople entre Estados Unidos y China, y entre sus áreas de influencia, y ha advertido que está naciendo un nuevo 'status quo' en el ámbito internacional del que se puede constatar, según él, la poca capacidad de Catalunya, España, y de sus empresas, para revertirlo.

A pesar de ello y de esta "cura de humildad", ha dicho que sí que es deber de las instituciones de Catalunya y España situarse en el sitio correcto, no caer en el fatalismo, y dar importancia a las democracias y al marco europeo.